La pagella di Napoli – Juventus

Ilreduce da sei vittorie consecutive, davanti a un Maradona gremito contro laodiata rivale di sempre conquista la settima vittoria consecutiva ai danni della vecchia che perde per la prima volta, unstratosferico.2 – 1 Ho visto questo:Meret 7,5: Nel primo tempo effettua una parata mostruosa su Yildiz, incolpevole sul gol. Di Lorenzo 7: Grande partita del capitano, grinta e sacrificio. Rrahmani 7: Altra grande partita del kosovaro, il gol Kolo Muani è solo frutto di un rimpallo, dopo non vede più palla. Juan Jesus 7: Partita diligente, impeccabile senza sbavatura, ancora tra i migliori. Spinazzola 7,5: Grandissima partita, sia in fase difensiva ma soprattutto in fase offensiva, intesa con Neres davvero ottima, sembra tornato il calciatore prima dell’infortunio.