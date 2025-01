Lanazione.it - Gucher una garanzia. Super Saporiti. Gemignani ci crede

PALMISANI: 6,5. Sul gol di Tremolada, vede rimbalzare la palla che lo trae in inganno. Non sempre sicuro nelle uscite. Bello l’abbraccio dei compagni di squadra al momento del gol di. Salva il risultato nel recupero su Corazza. SABBIONE: 6,5. Gioca senza errori e svolge il suo lavoro senza sbavature. Da un suo tiro ribattuto arriva il gol di: 7-. Al centro della difesa è una. Sicuro e preciso nelle chiusure, spazza via la palla quando serve ed imposta il gioco dalle retrovie. GASBARRO: 6,5. In difesa è preciso e non concede niente agli avversari. In qualche occasione prova a spingersi in avanti e per poco non trova la rete.: 6,5. Secondo gol in rossonero per il giocatore di Lucca, che cie sul secondo palo batte Livieri. Spinge molto e mette al centro buoni cross.