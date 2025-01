Agi.it - Gravissimo un tifoso della Pro Patria precipitato per otto metri dalla curva dello stadio di Novara

AGI - E'in ospedale unPro, il 42enne Raffaele Carlomagno, originario di Lonate Pozzolo in provincia di Varese, che oggi pomeriggio alloSilvio Piola di, è scivolato da un'altezza di quasi, battendo violentemente la testa. L'uomo, al terminepartita trae Provalida per il campionato di serie C, è, forse dopo essersi sporto eccessivamente alla balaustra, ed è finito nel fossato. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in rianimazione all'ospedale di. Chi indaga non esclude che la pioggia abbia reso scivoloso il parapetto.