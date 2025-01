Liberoquotidiano.it - Gioconda di Leonardo, "ecco le prove": quella del Lovure è una copia?

La storia dellaè intrecciata da grappoli di enigmi che l'accompagnano da secoli. Storici ed esperti dihanno sfornato varie teorie sulla nobildonna raffigurata pur se le più accreditate rinviano alla Lisa Gherardini, nobildonna fiorentina detto Monna Lisa del Giocondo. Un'altra teoria sottolinea l'uso da parte didi un secondo modello, il suo allievo prediletto Gian Giacomo Caprotti detto il Salai, di cui si avvalse per altre opere come il San Giovanni Battista. Fin dal XVI secolo circolano scritti su due Gioconde realizzate dal genio toscano. Anche sulla vendita del dipinto la narrazione dominante, che fu l'altro suo allievo Francesco Melzi a venderla a Francesco primo re di Francia, non ha fondamenti solidi. Non esiste un documento della vendita per 4.000 ducati d'oro.