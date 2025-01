Ilgiorno.it - Dall’albergo Regina alla Statale, le iniziative

Lunedì, Giorno della Memoria, saranno numerosi gli eventi. Si parte con le celebrazioni ufficiali alle 9.30 con la deposizione di una corona di alloro all’ex albergo; alle 11 la commemorazione al Parco Nord presso il Monumento al Deportato. Alle 11 in Sala Alessi a Palazzo Marino l’incontro con gli studenti delle scuole milanesi organizzato da Aned, Anpi e Ucei. Nel pomeriggio, alle ore 16 a Palazzo Reale, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia consegnerà le Medaglie d’OnoreMemoria, per non dimenticare militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. La sera, alle ore 20, al Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi si terrà il concerto in memoria delle vittime della Shoah. Due le mostre al Memoriale della Shoah in piazza Edmond J.