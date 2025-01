Biccy.it - Carolyn Smith sul tumore: paura all’ultimo controllo e appello

Conclusa una nuova stagione di Ballando Con le Stelle,si è riposata per un mese e adesso è tornata in tv da Silvia Toffanin. La coreografa a Verissimo ha parlato della sua battaglia contro il, che purtroppo non è ancora stata vinta del tutto.ha spiegato che durante uno degli ultimi controlli i medici purtroppo hanno scoperto la presenza di un linfonodo ai polmoni, che andrà tenuto sotto. Laha chiuso la sua ospitata con unimportante, ha invitato tutti i telespettatori a fare gli opportuni esami per tenersi sempre sotto.“Ilal seno è tornato, faccio la chemioterapia ogni tre settimane”Forzapic.twitter.com/P27pPIPy7n— Fanpage.it (@fanpage) October 24, 2023e la lotta contro “l’intruso”.