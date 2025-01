Rompipallone.it - Calciomercato, colpo Frattesi: segnale di Inzaghi per lo scambio

Leggi su Rompipallone.it

Il destino di Davidesulcontinua a far discutere: l’ultimodi Simonepuò cambiare le cose per loUno dei tormentoni della sessione di gennaio sulè il futuro di Davide. La mezzala dell’Inter non ha trovato il minutaggio che si aspettava in un momento cruciale della sua carriera e si aspetta di giocare di più. La concorrenza, però, è piuttosto ampia e l’ex Sassuolo ha espresso la volontà di continuare altrove, anche perché gli interessi per lui di sicuro non mancano.Di sicuro, la Roma fa sul serio per il ragazzo, ma si è parlato a lungo anche di Juventus, Napoli e Tottenham. A pochi giorni dalla fine della sessione invernale, però, il suo trasferimento non si è ancora sbloccato e non è detto che succeda già a gennaio.lancia unalla Roma per il trasferimento diL’Inter non ha comunque intenzione di privarsi del calciatore e lo ritiene comunque importante nel progetto, visto che devono essere onorate ben tre competizioni in questa stagione e il calendario è sempre più congestionato.