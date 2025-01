Ilfattoquotidiano.it - Brignone-Goggia, doppietta azzurra nella discesa a Garmish. Le due separate da un 1 centesimo

È festaCoppa del Mondo di sci alpino a. Federicaha conquistato lalibera precedendo di un soffio Sofia. Unaclamorosa che consolida il primatoclassifica generale della sciatrice milanese.ha chiuso la gara in testa alla classifica con il tempo di 1’35?83 seguita di un solodall’altra. La gara è stata interrotta a lungo per medicare l’austriaca Nina Ortlieb a seguito di una brutta caduta in curva.L'articolo. Le dueda un 1proviene da Il Fatto Quotidiano.