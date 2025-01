Ilfattoquotidiano.it - “Antonella Elia è stata sospesa dalla Rai. Forti tensioni con una persona della produzione di Citofonare Rai2”: l’indiscrezione di TvBlog

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non sarà presente nel cast di “?. Perlomeno nella puntata prevista domani, ma stando ai diversi rumors raccolti daquesta decisione sembra essere definitiva.Il motivo? Ancora non si conoscono dettagli precisi, ma a quanto pare ci sarebbe stato un accesissimo diverbio, la scorsa settimana, con unadel programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego. L’inviata speciale dello show si trovava, domenica scorsa, alle gareCoppa del Mondo di Sci per intervistare le campionesse Sofia Goggia e Federica Brignone. Fino a qui tutto bene, o quasi.Spenti i riflettori, l’atmosfera si sarebbe surriscaldata, nonostante la neve e laavrebbe avuto uno screzio, abbastanza pesante, con un’altra. Un episodio che avrebbe portato la Rai a sospendere la diretta interessata dal programma.