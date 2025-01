Liberoquotidiano.it - Annalisa si presenta così a C'è Posta per Te: da non credere, il dettaglio non passato inosservato | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nuova puntata di C'èper Te. In onda sabato 25 gennaio su Canale 5, Maria De Filippi accoglie. Ad anni di distanza dalla partecipazione ad Amici, la cantante è tra le ospiti della trasmissione. Ma con un vistoso cambio, ossia il look. Niente reggicalze e minigonne, l'artista per l'occasione ha optato per qualcosa di più sobrio. Dalla De Filippisi èta con vestitino giacca firmato Sara Wong, un modello corto e avvitato con l'abbottonatura monopetto laterale, i bottoni a contrasto in argento e delle frange lungo la cucitura frontale. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand il vestito viene venduto a 850 euro. Non sono poi mancati altri accessori, tutti rigorosamente neri. La cantante ha infatti indossato un paio di calze nere coprenti, abbinandole a degli stivali di pelle in tinta alti fino al ginocchio.