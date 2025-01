All’Opera di Roma la ‘Carmen’ di Jiri Bubenicek ispirato a Mérimée

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Carmen nel mio balletto è una donna forte e attraente, è uno spirito libero, simile a un cavallo che non si può domare. Non appartiene a niente e nessuno. Ho iniziato questo lavoro leggendo Prospere mi sono reso conto che il personaggio della novella è molto più ricco di quello che ho potuto cogliere dal libretto dell’opera”. È questa l’idea portante del coreografo e regista di origine cecaBubení?ek per questa nuova rilettura dellacommissionata nel 2018 dalla direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di, Eleonora Abbagnato, che debutta domani al Costanzi (ore 19). Il balletto si dipana su un collage di musiche di Bizet, Falla, Albéniz, Castelnuovo-Tedesco e Gabriele Bonolis. Vincitore del premio EUROPAinDANZA 2019 come migliore produzione coreografica, la produzione sarà a Parigi, dal 21 al 23 febbraio, al Palais des Congrès.