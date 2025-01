Ilrestodelcarlino.it - Troppe scuole al freddo. Ecco il piano per evitare i guasti agli impianti di riscaldamento

di Federica Gieri Samoggia Si rivedranno a inizio febbraio per fare il punto, nel frattempo è stato istituito un tavolo per capire come e dove intervenire per sistemare glididelle superiori. Loro sono Città metropolitana, padrone di casa delle superiori, e Renovit, società di Snam e Cdp Equity, che ha vinto l’appalto quinquennale bandito dalla Città metropolitana, per fornire energia alle superiori metropolitane e per lavorare alla manutenzione e all’efficientamento energetico dei loro. Un appalto da circa 19 milioni di euro che l’ha vista subentrare al precedente gestore il 28 novembre scorso. Giusto un paio di settimane prima del 28 novembre, cioè a termosifoni già ben operativi, è cominciata la debacle (prima d’ora mai avvenuta così in massa) degliche hanno tenuto classi al, fatto suonare campanelle in anticipo e indire scioperi dei ragazzi.