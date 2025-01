Anteprima24.it - Salerno Pulita, guerra all’uso dei sacchi neri e caccia ai predoni

Tempo di lettura: 2 minutiÈdelle buste nere per la raccolta differenziata. Oltre ad essere vietate in base ad un’ordinanza comunale, le buste finiscono per nascondere il contenuto ed attrarre anche idei rifiuti che aprono alla ricerca di materiali da rivendere e lasciano a terra ciò che non serve. Così come annunciato nei giorni scorsi,ha avviato i controlli con la polizia municipale sui rifiuti conferiti nei. Gli operatori della società che si occupa della raccolta dei rifiuti hanno ritirato le buste, solo dopo le verifiche della Municipale per risalire agli autori degli errati conferimenti. Tra i trasgressori individuati e sanzionati, ci sono anche diverse tipologie di attività commerciali. “Continuiamo a trovare ancora troppie quindi proseguiremo con i controlli congiunti – hanno dichiarato l’amministratore unico di, Vincenzo Bennet e l’assessore all’Ambiente del Comune di, Massimiliano Natella, che hanno partecipato alle operazioni di verifica – chi non rispetta le regole danneggia in primis i cittadini che quotidianamente si impegnano nella raccolta differenziata e che ringraziamo per la correttezza ed il rispetto”.