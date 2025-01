Pronosticipremium.com - Roma, Shomurodov alla porta: Ghisolfi spinge per il vice Dovbyk

Leggi su Pronosticipremium.com

La sconfitta per 1-0 con l’AZ Alkmaar è passata in archivio e per laè tempo di ripartire. In Olanda, i giallorossi sono incappati negli errori che avevano commesso in questo inizio di stagione ed hanno allungato la striscia negativa in trasferta. Il focus ora si sposta nuovamente sul campionato, lì dove serve continuare a macinare punti pesanti per risalire la china della classifica. I capitolini non hanno tempo di riposare e dovranno preparare nel migliore dei modi il match con l’Udinese, in programma domenica 26 gennaio alle 15:00 al Bluenergy Stadium. Una gara estremamente delicata, contro un cliente ostico.Dietro le quinte, però, il direttore tecnico Florentsi starebbe concentrando sul finale di questa sessione invernale di calciomercato. Il dirigente francese desidererebbe finire di puntellare, infatti, la rosa a disposizione di Claudio Ranieri.