Oasport.it - Pagelle superG Kitzbuehel 2025: Odermatt doma anche la Streif, sorpresa Haaser, buona Italia

Marco10: una settimana fa vinceva per la quarta volta in una classica come Wengen e oggi aggiorna ulteriormente il suo palmares conquistando il primo successo sullache stava diventando una sorta di tabù. Pennella le curve della parte centrale, quella più tecnica, in maniera sublime, con una maestria straordinaria, facendo linee che i suoi avversari neavrebbero immaginato. Sempre più nella storia dello sci alpino, sempre più nel gotha di questo sport. E ancora non ha finito:ni in discesa vuole bissare.Raphael10- : non è da dieci pieno semplicemente perché non vince, ma la sua prestazione è incredibile. Rientra dopo un mese e mezzo di inattività dopo lo stiramento ai legamenti del ginocchio procuratosi nel gigante di Val d’Isère, si presenta sullasenza neaver preso parte alle prove di discesa e conquista un secondo posto stratosferico a soli 11 centesimi dal fenomeno