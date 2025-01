Terzotemponapoli.com - Napoli, (ora) voglia di Adeyemi

, ora per il dopo Kvara.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “C’è un piano-A (che sta ormai per), c’è un piano-B (e potrebbe essere ancora e di nuovo Werner) e poi c’è un piano all’infinito. Perché ormai una scelta è stata fatta, non verrà sperperato un euro per rimpiazzare il Genio di KK. Ieri Karim(23) è tornato prepotentemente l’uomo del giorno e Giovanni Manna si è speso, eccome, per convincere il Borussia Dortmund. Adesso però va così, il mercato ha pretese che talvolta non si spiegano, e ils’è riunito virtualmente – con gli smartphone si fa di tutto ormai – e si è messo a ragionare sui 45 milioni di euro che i tedeschi vorrebbero, senza sconti.in azzurro? All’inizio.Il 23enne attaccante del Borussia Dortmund ha cominciato con un no (giorni fa), poi ha lasciato intuire che ora è propenso ad un ni e però chi si impegna con un bonifico di 45 milioni ha bisogno di un sì convinto, deciso, rassicurante.