Mister Movie | Aggiornamento Labyrinth 2 Robert Eggers alla regia del sequel tanto atteso

Undel leggendario, il film fantasy del 1986, è finalmente in fase di sviluppo, e ora ha trovato il suo regista:, noto per il suo lavoro in film horror acclamati come Nosferatu, The Witch e The Lighthouse. Questo annuncio segna l’inizio di una nuova era per il cultche, pur non avendo ottenuto un successo clamoroso al botteghino, è diventato un classico di culto graziesua popolarità nell’home video e in televisione.2 sarà Unfedele al film originaleA differenza delle voci iniziali su un possibile remake,2 sarà un vero e propriodel film originale, e non un rifacimento. Il film seguirà la tradizione del 1986, incentrato sul viaggio magico e psichedelico di Sarah Williams (interpretata da Jennifer Connelly), che dovrà affrontare il temibile re dei goblin Jareth, interpretato da David Bowie, per salvare il suo fratellino rapito.