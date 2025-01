Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 7-6, 6-2, 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: il n.1 si fa massaggiare la coscia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Maestoso diritto lungolinea di, che lascia fermo l’avversario.30-0 Largo il back di rovescio dell’americano.15-0 Servizio, diritto e smash dichiede l’intervento del fisioterapista per farsiladestra. Siamo quasi a 2 ore e mezza di partita.3-2 BREAK DI! Regge il braccio di ferro da fondo l’azzurro, poi in rete il diritto dell’americano, che lancia la racchetta con stizza!40-A Doppio fallo di, che ha forzato la seconda. Palla in rete.40-40 Angola il diritto l’italiano, lungo il recupero dell’americano.A-40fa tutto benissimo, poi sbaglia il rovescio lungolinea con saltello.40-40 Servizio e diritto lungolinea del n.20.40-A Palla corta di, ci arriva, poi lungo il lob dello statunitense.