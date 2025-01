Ilrestodelcarlino.it - La vertenza. L’americana Dana mette in vendita anche l’ex Brevini

C’è molta attenzione, da parte di sindacati e istituzioni pubbliche, sull’operazione annunciata da, multinazionale americana del settore automobilistico, che ieri ha confermato al ministero delle Imprese l’intenzione di cedere la divisione off-highway, cui fanno capo in Italia dodici stabilimenti produttivi e le sedi legali, tra cui laMotion System Italia di Reggio, insieme ad altre sedi a Rovereto, Arzignano (Vicenza) e a Rivoli. "Appezziamo che il Governo e le Regioni interessate abbiano espresso la volontà di seguire la vicenda per la sua rilevanza, considerato che impatta ben 3.800 lavoratori. Valuteremo positivamente potenziali acquirenti industriali con piani che garantiscano le fabbriche e la occupazione. Viceversa contrasteremmo acquisizioni che dovessero apparire come meramente speculative o comunque come penalizzanti per gli stabilimenti italiani", avvisano i rappresentanti dei lavoratori dei sindacati Fiom, Fim e Uilm.