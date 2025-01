Dilei.it - La storia d’amore di Maxima e Willem-Alexander d’Olanda

Non c’era alcuna probabilità cheZorreguieta Cerruti diventasse la moglie di un futuro monarca europeo, ma, nel 1999, a Siviglia, il caso, o il destino, ha cambiato le sorti facendogli incontrare il principe azzurro.LatraZorreguieta edei Paesi Bassi è un racconto affascinante che intreccia destini provenienti da continenti diversi, culminando in un’unione che ha modernizzato la monarchia olandese. Il loro percorso, segnato da incontri fortuiti, sfide politiche e un profondo legame personale, è una vera fiaba moderna che racconta come l’amore, a volte, può superare barriere culturali e storiche.L’incontro alla fiera di SivigliaNell’aprile del 1999, durante una festa nei giorni della celebre Feria de Abril di Siviglia in Spagna,Zorreguieta, una giovane economista argentina, incontra per la prima volta, allora Principe d’Orange.