Calciomercato Inter il Bruges su Aleksandar Stankovic! Moretto | C’è una condizione ferrea stabilita dai nerazzurri

Il calciomercato Inter si infiamma: il Bruges si fa avanti per Aleksandar Stankovic, giovane talento classe 2005 e figlio d’arte. I nerazzurri hanno fissato una condizione ferrea, stabilendo il prezzo da rispettare. Il suo futuro è in bilico tra le ambizioni interiste e l’interesse del club belga. La trattativa si fa più intensa, ma i nerazzurri dettano ancora le regole. Ecco tutti i dettagli sulla possibile svolta nel mercato estivo.

Calciomercato Inter, il Bruges bussa alla porta per Aleksandar Stankovic: i nerazzurri fissano il prezzo e dettano le condizioni! I dettagli. Aleksandar Stankovic è al centro delle trattative del calciomercato Inter. Il giovane centrocampista classe 2005, figlio dell’ex centrocampista nerazzurro Dejan, reduce da una stagione convincente al Lucerna, è finito nel mirino del Club Bruges. A rivelarlo è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: il club belga è fortemente interessato e potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni. L’Inter valuta il talento cresciuto nel proprio vivaio circa 10 milioni di euro, ma non intende perdere il controllo del cartellino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il Bruges su Aleksandar Stankovic! Moretto: «C’è una condizione ferrea stabilita dai nerazzurri»

In questa notizia si parla di: inter - aleksandar - stankovic - calciomercato

Aleksandar Stankovic Inter, Stoccarda pronto all’assalto per il figlio d’arte? Svelato il piano del club nerazzurro - Aleksandar Stankovic, attualmente a Stoccarda, è al centro di rumors inquietanti: l'Inter mira a riportarlo in Italia.

#Inter, su Aleksandar #Stankovic interessi di #Stoccarda, #Wolfsburg e #ClubBrugge: il punto #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato Vai su X

Aleksandar Stankovic si allena da solo in vista della prossima stagione e dopo essere stato controriscattato dall'Inter per circa 3 milioni di euro. Il figlio d'arte è reduce da un'eccellente annata in Svizzera, al Lucerna. Giovane, forte... Perché non puntare anch Vai su Facebook

Il Milan alza ancora l'offerta per Jashari: 35 più bonus. Il Bruges ci pensa e chiede Aleksandar Stankovic all'Inter; Milan a tutta su Jashari: il Club Brugge si muove per Aleksandar Stankovic; Gli Stankovic finanziano il mercato Inter: dopo Filip, anche Aleksandar può dire addio.

Aleksandar Stankovic può lasciare ancora l'Inter: il Club Brugge spinge per l'acquisto a titolo definitivo - Il figlio d'arte potrebbe salutare nuovamente l'Inter: stavolta a titolo definitivo, ma a una precisa condizione stabilita da Marotta e Ausilio. Riporta msn.com

Calciomercato Inter, decisione presa: la cessione è imminente! - L’Inter è pronta a dire addio al centrocampista nerazzurra: la sua cessione in questa finestra di mercato è scontata. Scrive spaziointer.it