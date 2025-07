Villa Pamphilj i pm di Roma ascolteranno i familiari di Kaufmann

I pm di Roma puntano a fare luce sul duplice omicidio di Villa Pamphili ascoltando i familiari di Francis Kaufmann residenti in California. La rogatoria inviata alle autorità statunitensi rappresenta un passo fondamentale nelle indagini, che potrebbero svelare nuovi dettagli cruciali. Le prossime ore saranno decisive per capire se questa strategia porterà alla svolta tanto attesa nel caso che ha scosso l’opinione pubblica.

I pm di Roma che indagano sul duplice omicidio di Villa Pamphili hanno intenzione di ascoltare i familiari di Francis Kaufmann che vivono in California. La richiesta alle autorità statunitensi è contenuta nella rogatoria che i magistrati di piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Giuseppe Cascini, hanno inviato nei giorni scorsi. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Villa Pamphilj, i pm di Roma ascolteranno i familiari di Kaufmann

La contestazione di «duplice omicidio» nei confronti di Rexal Ford/Francis Kaufmann è stata formalizzata: i magistrati romani sono convinti che a villa Pamphili si sia consumato l’ultimo femminicidio della Capitale. Negli uffici della Procura si prepara anche la r Vai su Facebook

