Juve Stabia-Carrarese | le probabili formazioni

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Partite con l’obiettivo di salvarsi, le due squadre si ritrovano a respirare l’aria dell’alta classifica con il sogno di raggiungere i play-off.si giocherà sabato 25 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Menti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI campani vogliono tornare al successo che manca da quattro giornate, durante le quali hanno ottenuto due pareggi e due sconfitte, per tornare in zona play-off, che sarebbe un risultato straordinario se fosse raggiunto per una neopromossa.Discorso simile anche per i toscani, reduci da due sconfitte, l’ultima contro lo Spezia, che puntano a muovere la classifica per attestarsi in una posizione tranquilla, anche se non si perde vista l’obiettivo dei play-off, che sarebbe tanta roba per una matricola.