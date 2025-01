Tpi.it - Jannik Sinner in finale degli Australian Open per il secondo anno consecutivo: battuto Shelton in tre set

Leggi su Tpi.it

inconquista per illa: il tennista italiano, infatti, hain semiBenin due ore e 35 minuti con il risultato di 7-6 6-2 6-2., ora, affronterà inSascha Zverev: il match è in programma domenica 26 gennaio alle 9.30 ora italiana. Per il tennista numero 1 al mondo, come detto, si tratta della secondaconsecutiva agli, la terza in uno Slam.L’italiano, infatti, finora ha raggiunto le finalie dello Us, vincendo poi entrambi i tornei. Ora, contro Zverev,non solo punta a difendere il titolo conquistato nel 2024 ma anche a vincere il suo terzo Slam della carriera.