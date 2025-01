Inter-news.it - Inter alla sudamericana? Il punto su Paz e Perez! Blitz al sub20 – TS

L’pensa ancora, tant’è che Baccin ha inviato un suo scout al. Intanto, arriva ildi Tuttosport sugli argentini Nico Paz e Tomas.ARGENTINI – Con il suo Sudamerica l’continua ad avere sempre un feeling niente male. Non è un caso che due obiettivi per l’estate provengono apda quella terra e precisamente dall’Argentina: si chiamano Nico Paz e Tomas. Sul primo, Viale della Liberazione è consapevole di trovarsi di fronte ad un crack di livello assoluto, ecco perché in estate ci lavora duramente per provarlo a prendere. Su Tomas, ci sono da registrare, scrive Tuttosport, le avvisaglie con il Newell’s Old Boys. La distanza resta sulla cifra fissa da consegnare agli argentini, l’iniziale accordo era di 7 più bonus, adesso il presidente Astore vorrebbe alzare un po’ la posta.