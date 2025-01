Top-games.it - I 5 anime peggiori di tutti i tempi

Glisono una forma d’arte apprezzata da milioni di persone in tutto il mondo, ma nonglisono degni di ammirazione. Alcuni sono così brutti che fanno vergognare i fan del genere e fanno domandare come siano mai stati prodotti. In questo articolo, elencheremo i 5di.Sorelle Abunai: Koko e Mika, tra glidiQuestoè una serie di 12 episodi di 3 minuti ciascuno, che racconta le avventure di due sorelle gemelle che lavorano come spie segrete. Il problema è che l’è realizzato con una grafica in CGI orribile, che sembra uscita da un videogioco degli anni ’90.I personaggi sono espressivi come dei manichini, le animazioni sono scattose e le scene d’azione sono ridicole. La trama è inesistente, i dialoghi sono banali e le voci sono irritanti.