Gravidanzaonline.it - “Ho preso troppo peso nel primo trimestre: cosa devo fare?”

Leggi su Gravidanzaonline.it

Buongiorno dottoressa, sono alla settimana 13+3 e sono già aumentata di 4,5 kg. Premetto che sono una donna molto fissata con la dieta, quindi ho sempre evitato dolci, cibo spazzatura e ho sempre cercato di mangiare poco e pulito, il tutto soprattutto da quando sono rimasta incinta.Aggiungo inoltre un aumento di seno di due taglie nele discreta ritenzione idrica, che cerco di tenere sotto controllo con almeno 30 minuti di camminata al giorno, creme e massaggi linfodrenanti. I miei esami del sangue sono perfetti.Il mio medico mi ha quindi dato una dieta, con cui però dovrei mangiare più di prima, certamente più di quanto io riesca a mangiare. Non gradisco i carboidrati e finora ho cercato di limitarne molto l’assunzione, senza mai sospenderla del tutto per non precludere l’assunzione dei giusti nutrienti dal feto.