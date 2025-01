Ilrestodelcarlino.it - Fine settimana di grandi emozioni

Domenica 26 gennaio si preannuncia una giornata dalleper il Sitting Volley targato Giocoparma Volley Club Cesena: da un lato la squadra maschile scenderà in campo alla conquista della Coppa Italia e dall’altro la squadra femminile affronterà la prima giornata del Campionato Italiano serie A1. La Coppa Italia maschile vedrà la partecipazione delle prime tre formazioni classificate nel campionato italiano 2024: Nola, club campione d’Italia in carica, Scuola di Pallavolo Fermana e appunto Cedacri GiocoparmaVolley Club Cesena. Tutti i match saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. La squadra femminile, inserita nella pool B, vorrà tenersi stretto al petto lo scudetto e in questa prima giornata se la vedrà con Roma e Nola.