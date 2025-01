Due intossicati dal monossido di carbonio ad Altopascio

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ancora una famiglia intossicata daldi. È successo nelle prime ore del mattino del 24 gennaio a Marginone, frazione di, in provincia di Lucca. I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti per la verifica strumentale della presenza diall’interno di un appartamento, abitato da una famiglia di origini senegalesi composta da padre, madre e due figli minori, che avevano accusato dei malori.L’uomo e la figlia si erano recati in autonomia al pronto soccorso di Pescia, dove i medici hanno rilevato l’intossicazione da.I vigili del fuoco hanno effettuato i rilievi strumentali dal quale è emersa la presenza dipresente nella camera da letto, individuando la fonte, un braciere, con carbone fossile, utilizzato per scaldare l’ambiente.