Movieplayer.it - Drew Barrymore spiega perché ha abbandonato il mondo della recitazione: "Volevo essere una buona madre"

Leggi su Movieplayer.it

L'attricehato il motivo per cui ha, almeno per ora, deciso di abbandonare ilhato il motivo per cui ha deciso di mettere in pausa la sua carriera come attrice, preferendo dedicare il suo tempo a progetti come il talk show di cui è conduttrice. La star, intervistata da AARP the Magazine, ha inoltre parlato dell'impatto che ha avuto il suo divorzio da Will Kopelman, avvenuto nel 2016. Il motivo per l'addio al cinemando il suo allontanamento dallaha dichiarato: "Ero da poco una quarantenne, e non stavo imparando comeuna persona in salute e indipendente, comelache sognavo di. Interpretare altre .