Dramma nel finale all’Old Trafford mentre i Red Devils si prendono il bottino

2025-01-24 00:04:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Il Manchester United ha battuto i Rangers 2-1 in un divertente scontro di Europa League.Il gol neldi Bruno Fernandes ha regalato la vittoria in modotico sotto le luci del Theatre of Dreams, dopo che gli ospiti avevano pareggiato pochi minuti prima.La partita è iniziata con lo United che ha avuto la maggior parte del possesso palla, ma i Rangers si sono rivelati pericolosi in contropiede.Alejandro Garnacho si rende pericoloso nelle prime fasi, superando i difensori, ma subendo un tiro comodamente parato da Jack Butland.I Rangers, nonostante il tempo limitato in possesso di palla, creano occasioni promettenti, con Ridvan Yilmaz che costringe Altay Bayindir a una parata intelligente e un colpo di testa di Nicolas Raskin che nega Garnacho dall’altra parte.