Credito e potere, il gran ballo delle banche

Leggi su Ildenaro.it

Quante partite si stanno giocando sullo scacchiere delin Italia? Chi sono i competitori principali? E quali obiettivi si sono dati? Dopo l’Offerta pubblica di scambio lanciata dal Monte Paschi di Siena su Mediobanca – un’azione che solo poco tempo fa avrebbe meritato il marchio dell’azzardo – sarebbe bello avere risposte univoche ma finché non si definiranno i fili della trama che si va intrecciando dovremo accontentarci di supposizioni.Intanto si può immaginare che sia sceso in campo il governo visto che il Tesoro è il principale azionista del Monte dei Paschi con l’11,7 per cento del capitale. Dietro di lui, gli eredi di Leonardo Del Vecchio con la cassaforte Delfin (9,9 cento) e Francesco Gaetano Caltagirone (5 per cento) che si muovono separati per colpire insieme in diverse occasioni di business come nel caso della governance da dare alle Generali in opposizione all’attuale assetto.