"Basta aggressioni alle forze dell'ordine, servono più tutele"

contro le". E’ questo il titolo di una raccolta firme che Fratelli d’Italia ha lanciato in tutta Italia a sostegno degli uomini e delle donne in divisa impegnati ogni giorno nella tutela della sicurezza dei cittadini. Anche a Reggio Emilia sarà possibile sostenere l’iniziativa domani 25 gennaio d1013 in Piazza Prampolini. La petizione, che si può anche sottoscrivere sul sito iostoconledellordine.it, sostiene le proposte di Fratelli d’Italia per l’inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale, per la creazione del reato di rivolta in carcere e per l’implementazione degli strumenti di difesa e di tutela legale. "Nelle ultime settimane stiamo assistendo a gravi attacchi– sottolinea FdI, nella foto il consigliere regionale Alessandro Aragona – da un lato c’è una evidente e sempre più preoccupante escalation di violenza; dall’altro lefiniscono spesso ingiustamente sotto accusa.