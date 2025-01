Lapresse.it - Australian Open 2025, Binaghi applaude Sinner e attacca Djokovic

Dopo la finale conquistata aglida Jannikper il secondo anno di fila, il presidente della Fitp Angeloil campione azzurro e rifila una stoccata a Novak, ‘reo’ di essersi espresso a favore dell’avversario dell’azzurro per il titolo nel primo Slam stagionale, Alexander Zverev.“Reazione da campione contro Shelton”Sulla vittoria in semifinale dicontro l’americano Ben Shelton,afferma: “Jannik è partito un po’ lento nel primo set, soprattutto il primo game, e poi ha inciso la percentuale di servizio troppo bassa, sotto il 50%. Così l’avversario l’ha ‘brekkato’ due volte, Jannik però ha avuto una grande reazione giocando anche il tie break da grande campione qual è”. “Negli altri due set non c’è stata storia, la percentuale di prime palle è salita anche se non è ancora eccellente come potrebbe essere – prosegue – Nonostante Shelton abbia fatto una delle partite più belle della sua vita, anche questa partita è finita 3 set a zero”.