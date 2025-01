Thesocialpost.it - Abusa per anni della nipotina: nonno condannato a cinque anni

Per quattro, laha subito abusi da parte del. La sua sofferenza è iniziata nel momento in cui Maria (nome di fantasia), oggi maggiorenne, ha compiuto otto. La situazione è culminata nel 2018, quando Fernando C., 82, ha cercato di visitare la bambina. In quel frangente, Maria è scoppiata in lacrime e ha confidato a un’amica le molestie subite. È questo il motivo per cui l’anziano è statoe sei mesi di carcere per violenza su minore. La pubblica accusa, rappresentata dalla pm Micaela Piredda, aveva richiesto una pena più severa, di sei.Il, genitoremadre di Maria, ha sempre sostenuto la sua innocenza. Il suo avvocato, Fabio Penso, ha dichiarato: «È un uomo isolato, che non ha mai fatto del male a nessuno. Inoltre, una perizia ha evidenziato una limitata capacità cognitiva.