Ilfattoquotidiano.it - Viterbo, 100 alunni della scuola elementare trasferiti in “moduli abitativi” per i lavori Pnrr: “Ma non chiamateli container”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, dal 20 gennaio, dodici classi dell’istituto comprensivo “Ellera” hanno abbandonato la loroper fare lezione in ventiquattro. Così li chiamano l’assessore ai servizi sociali e all’educazione Rosanna Giliberto e il collega al patrimonio Giancarlo Martinengo che hanno coordinato le operazioni di trasferimento.Un’iniziativa che ha suscitato polemiche tra alcuni genitori che, invece, parlano di “”. Di fatto centofino al termine dell’anno scolastico dovranno vivere in questi nuove aule per deiantisismici finanziati con i fondi del. Quattro classi sono state collocate nelle strutture posizionate nella parte esterna adiacente l’ingresso su strada Friuli Venezia Giulia; mentre altre otto classi sono sul latopalestra su piazza Gustavo Adolfo.