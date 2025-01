Anteprima24.it - “Ti metto fuoco, ti faccio del male”: 46enne non più agli arresti, ma lontano da lei

Tempo di lettura: 2 minutiIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha accolto l’istanza presentata dalla difesa di Salvatore Tascione, 46 anni di Benevento, revocando la misura cautelare deglidomiciliari applicata nei suoi confronti. La decisione, emessa il oggi, 23 gennaio 2025, prevede ora la sostituzione con quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa, e ai luoghi da lei abitualmente frequentati.Secondo quanto era emerso datti, l’uomo aveva iniziato a perseguitare la ex compagna dal 2021, alternando periodi di apparente tranquillità a momenti di intensa ossessione. Tra le minacce rivolte alla donna, spiccano frasi come “ti, ti brucio la macchina, tidel, mi hai preso in giro”. Questi episodi avevano portato al suo arresto, poiché considerato un pericolo concreto per la sicurezza della vittima.