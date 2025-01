Terzotemponapoli.com - Taglialatela: “Meret con il carattere giusto per giocare nel Napoli, è tra i più bravi d’Italia”

: ”Ac’è sempre stata pressione sul portiere e sull’attaccante, il portiere dev’essere perfetto eppure subisce le critiche”Giuseppe, ex portiere del, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole:“Devo la mia carriera al ‘Giaguaro’ Castellini, è stato lui che mi ha scelto in una rosa di tanti portieri giovani. Mi portò in prima squadra ed ebbi la possibilità di allenarmi con grandissimi campioni. Il tutto mi ha consentito di capire cosa fosse il calcio vero, avevo 16 anni e facevo parte della prima squadra del. Poi la domenica mi teneva dietro le porte per farmi capire i segreti dei portieri. Una volta Castellini mi parlò di un giovanissimo ragazzo che avrebbe fatto strada, si trattava di