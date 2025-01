Ilrestodelcarlino.it - Tagli del governo ai piccoli Comuni: "Fondi azzerati"

Ancona, 22 gennaio 2025 – Idelaipreoccupano i sindaci. “Dalla recente legge di Bilancio – esordisce il primo cittadino di Monte San Martino Matteo Pompei, presidente dei Civici Marche - si evince che da quest’anno amministrare sarà ancora più complesso del previsto. Iaiitaliani ammonteranno a circa 3,2 miliardi di euro nel quinquennio 2025-2029 e a circa 5 miliardi di euro per il periodo 2030-2037. Oltre ai nuovi obblighi di accantonamento di bilancio sono stati definanziati importantidi investimento per piccole e medie opere, per la rigenerazione urbana e per le progettazioni, alcuni dei quali addirittura eliminati”. Per questo Civici Marche vuole sollecitare ilaffinché ripristini queste risorse. Zoomando nei paesi con popolazione inferiore ai 1.