Sinner vede la seconda finale a Melbourne Shelton è l’ultimo ostacolo

Leggi su Sportface.it

Dopo aver visto Aryna Sabalenka e Madison Keys conquistare l’accesso all’atto conclusivo del torneo femminile, la Rod Laver Arena si appresta a vivere la sua terzultima giornata di incontri. Quello con le semifinali maschili è da sempre uno degli appuntamenti più attesi nell’arco delle due settimane. D’altronde la presenza di top players è quasi certamente assicurato, le aspettative sono alte e a differenza di quanto accade nella giornata dellagli appassionati possono godersi due incontri di alto livello invece che uno.Jan 18, 2025;, Victoria, Australia; Jannikof Italy celebrates during his match against United States of America in the third round of the men’s singles at the 2025 Australian Open atPark. Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images/Sipa USAVERSO IL MATCH.