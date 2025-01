Justcalcio.com - Pronostico in breve: St. Truiden vs Anversa – 24/01/25

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Concorrenza: Lega Pro BelgaMercato: L’non pareggia nessuna scommessaProbabilità: 8/11 @PribetCercando di ottenere vittorie consecutive nella Pro League venerdì sera, l’si recherà allo Stayen quando incontrerà il St..A cominciare dai padroni di casa, mentre il St.avrebbe potuto ottenere la tanto necessaria vittoria per 2-1 contro il Westerlo all’inizio del mese, la squadra di Felice Mazzu è tornata con i piedi per terra lo scorso fine settimana. Dopo aver subito un tracollo in casa, perdendo 2-1 per mano del St. Liegi, le Canarie si ritrovano ai piedi della classifica della Pro League. Nel cuore della lotta per la retrocessione e della resa dei conti di apertura di venerdì, seduto a due punti dalla sicurezza nella massima serie, l’ex allenatore dell’Anderlecht ha visto la sua squadra ottenere una sola vittoria in una delle sette precedenti apparizioni in tutte le competizioni.