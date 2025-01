Anteprima24.it - Pastena, notte di fuoco: tre incendi, forse un unico piromane

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCi potrebbe essere un’unica mano dietro i tre roghi che hanno interessato, nellaappena trascorsa, il quartiere diche hanno distrutto il conferimento di rifiuti, era il giorno in cui si smaltiva la plastica, in tre diversi punti situati a poca distanza l’uno dall’altro.L’episodio più grave in via Ricci, al numero civico 36, dove le fiamme, divampate proprio davanti all’ingresso di un edificio, hanno danneggiato anche il portone. L’alta temperatura ha mandato in frantumi anche parte della vetrata dell’ingresso. Solo annerito invece l’ingresso di via Abamonte al civico 79, dove si è verificato l’altro episodio. Anche qui le fiamme hanno interessato come si capisce chiaramente anche da ciò che rimane del rogo, le buste che contenevano i rifiuti in plastica.