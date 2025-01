Lapresse.it - Oms, la Lega in scia agli Usa chiede l’uscita dell’Italia: “È uno stipendificio”

La, inall’annuncio del presidente Usa, Donald Trump, suldall’Organizzazione mondiale della sanitàche lo faccia anche l’Italia. “Noi oggi in questa conferenza stampa annunciamo le iniziative che abbiamo in mente per seguire l’America e gli Stati Uniti nel progetto di uscita dall’Oms“, le parole del senatore Claudio Borghi, capogruppoin commissione Bilancio, a margine della conferenza stampa dal Carroccio per aprire il dibattito sullo stop all’adesioneall’Organizzazione mondiale della sanità.Borghi (): “Pronti emendamento e disegno di legge”“Abbiamo già depositato un emendamento al Milleproroghe, non sappiamo se sarà ritenuto ammissibile, però per sicurezza poi depositiamo oggi anche un disegno di legge per abrogare la legge che in questo momento ci obbliga, diciamo così, a essere parte dell’Oms che è uno, è un centro di potere sto da qualsiasi interesse nazionale.