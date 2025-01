Lapresse.it - Napoli, 48enne cade da una scala sul lavoro: muore in ospedale

Incidente mortale sulgiovedì mattina ad Arzano, in provincia di. Una donna di 48 anni, Marjore Angela Garcia Cruz, originaria dell’Ecuador, è caduta da unamentre lavorava in un’azienda in via delle Industrie. Prima trasportata all’di Frattamaggiore, è stata poi trasferita all’di Pozzuoli dove è deceduta a causa della gravità delle lesioni subite. La salma è stata sequestrata. Indagini in corso dei carabinieri della tenenza di Arzano.Era regolarmente assunta in aziendaLa donna era regolarmente assunta nell’azienda dove lavorava. Da anni residente nel Napoletano, lascia una figlia di 20 anni.