Mega intreccio con la Juventus | poker bianconero per il Chelsea | CM IT

Blitz di Giuntoli a Londra per Veiga e Chilwell: i ‘Blues’ hanno acceso i fari su diversi giocatori dello scacchiere di Thiago MottaSorride a metà ladopo il pareggio a reti bianche contro il Bruges, con i bianconeri che registrano un passo indietro anche sul piano del gioco dopo l’ottima prova in campionato con il Milan.Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itLa ‘Vecchia Signora’ centra l’accesso ai playoff di Champions League, però si allontana quasi definitivamente dalla possibilità di qualificarsi direttamente ali ottavi di finale. Intanto tiene banco anche e soprattutto il mercato alla Continassa, con la Juve che presto ufficializzerà Kolo Muani in attacco dopo aver risolto gli intoppi burocratici con il Paris Saint-Germain per l’attaccante francese che arriva in prestito alla corte di Thiago Motta.