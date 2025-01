Sport.quotidiano.net - Marcell Jacobs alla conquista di New York, e annuncia: “Sarò agli Europei indoor”

Roma, 23 gennaio 2025 – Due gare in sei giorni, un campionato europeo () nel mirino. Parte di scatto il 2025 di: il campione europeo dei 100 sarà tra le star dei Millrose Games di Newnei 60 metri, in programma nella serata italiana di sabato 8 febbraio: start alle ore 22.22, diretta sui canali Sky Sport come tutte le altre tappe Gold del WorldTour. Per l’azzurro delle Fiamme Oro, due volte campione olimpico a Tokyo, oro mondiale a Belgrado nei 60, si tratterà della seconda uscita dell’anno, dopo l’esordio previsto a Boston per il 2 febbraio. A Newsarà chiamato ad un’altra sfida di altissimo livello:ti anche lo statunitense Trayvon Bromell, il britannico Zharnel Hughes, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown. Non sarà un anno olimpico, ma è una stagione comunque densa di impegni.