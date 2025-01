Secoloditalia.it - Lodo Moro: il libro di Pellizzaro ricostruisce quelle relazioni pericolose col terrorismo palestinese

Leggi su Secoloditalia.it

Ci sono pagine della storia recente d’Italia che rimangono impantanate o, per meglio dire, insabbiate nei palazzi istituzionali, ma anche nelle redazioni dei giornali. Le inchieste e le ricostruzioni storiche sono adagiate pigramente su pochi temi, spesso ideologizzati e su una prospettiva monocorde e monocolore. Per fortuna, ogni tanto, emergono giornalisti come Giampaoloche, con coraggio intellettuale, zelo da storico e fiuto da cronista di razza, riescono a uscire dal coro offrendo prospettive nuove su pagine vecchie della storia d’Italia.Giampaoloha rimesso insieme i tasselli di un puzzle internazionaleUna delle pagine “vecchie” riguarda appunto letra i governi italiani, dagli anni 70 in poi, e ilè riuscito a squarciare il velo con il suo ultimo poderoso lavoro in due volumi: “Il: gli accordi segreti con i palestinesi e le indagini sulla strage di Bologna” (edizioni Settimo Sigillo).