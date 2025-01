Inter-news.it - Inter muro d’Europa: record di clean sheet in Champions League e non solo

Con la vittoria per 1-0 contro lo Sparta Praga nella serata di ieri, l’nonha consolidato la sua posizione in classifica, ma ha anche confermato il suo status di autentico baluardo difensivo, sia a livello nazionale chenazionale. I nerazzurri, infatti, si stanno distinguendo per una straordinaria solidità difensiva.I MIGLIORI – L’è attualmente la squadra con piùin questa edizione della, avendone collezionati ben sei in sette partite. Questo dato, oltre a rappresentare unstagionale nella competizione, evidenzia l’efficacia del sistema difensivo impostato da Simone Inzaghi. Il portiere Yann Sommer, affiancato da una retroguardia guidata dall’esperienza di Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e a giro Benjamin Pavard e Yann Bisseck, si sta rivelando una vera e propria saracinesca, capace di annullare anche i migliori attacchi avversari.