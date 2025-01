Ilgiorno.it - I nomi di tre eroi della Resistenza. Le pietre di inciampo li ricordano

Luigi, che tutti chiamavano Signur, aveva 43 anni. Antonio ne aveva 40. Franco 30. Era tutti di Lecco e sono morti, anzi sono stati assassinati, tutti lo stesso giorno e nello stesso luogo: il 12 luglio ’44, un mercoledì, nel poligono di tiro di Cibeno, frazione di Carpi, dopo essere stati internati nel campo di concentramento di Fossoli. Ad ammazzarli, come fossero versagli viventi, i repubblichini. Luigi era trafiliere di professione e sindacalista per impegno civile. Antonio Colombo era un piccolo commerciante di legna, tra primi partigiani lecchesi, che ha aiutato tanti ebrei e alleati a riparare in Svizzera. Franco, impiegato, era un componente del Comitato nazionale di Liberazione e responsabile del Comitato sindacale clandestino. Sono stati tutti arrestati dalle SS il 19 maggio 1944.