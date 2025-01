Green Med Expo 2025 convenzione con Anci per formare sindaci

Leggi su Ildenaro.it

Med & Symposium si avvia verso la sesta edizione della conferenzasu energia, acqua, rifiuti e biocittà che ospiterà, per il quarto anno, anche gli stati generali dell’ambiente promosso dalla regione Campania. Evento in programma dal 28 al 30 maggio alla Mostra d’Oltremare. Attraverso la stipula di unaMed ehanno gettato, ieri, le basi per un percorso che quest’anno coinvolgerà anche i 550 Comuni campani in vista dell’evento che da sei anni, a Napoli, mette a confronto Ministero, Regione, aziende e comunità cittadini sui principali temi della sostenibilità ambientale. L’accordo, sottoscritto per l’dal presidente Carlo Marino e perMed dall’amministratore unico di Nica, Giovanni Paone, alla presenza della fondatrice dell’evento, Monica D’Ambrosio, prevede una collaborazione tra le parti che punta al coinvolgimento dei Comuni della regione in un percorso cheMed immagina di natura formativa, così come traccia la linea ministeriale.